"L’ho accolta quando era ancora una bambina. Talento puro, ora è un’atleta internazionale"

Leandro Santini, storico ex presidente della Ginnastica Fabriano targata Faber, esulta per l’ennesimo traguardo mondiale di Sofia Raffaeli, ma non nasconde un pizzico di amarezza. "Grande prestazione di Sofia in un evento mondiale che, per il livello tecnico e la tensione agonistica, metterei al pari delle Olimpiadi. Forse anche più difficile, considerando le nove straordinarie ginnaste in gara che ci hanno tenuti incollati alla tv per tre ore, offrendo uno spettacolo di altissimo livello".

Così Santini, che ha guidato da presidente la Ginnastica Fabriano dal 2003 al 2011, e che oggi nella consulta dello sport, continua a essere un punto di riferimento per lo sport cittadino. La fuoriclasse marchigiana – cresciuta alla Ginnastica Fabriano – sale di nuovo sul podio mondiale, con la sua classe e la sua eleganza senza tempo.

"Ho accolto Sofia quando era ancora una bambina – ricorda commosso Santini – ed era un talento puro. Oggi è diventata una donna e una ginnasta di caratura mondiale. Ho visto crescere il suo talento giorno dopo giorno, vederla conquistare medaglie individuali e di squadra è motivo di orgoglio".

"A Rio ha trionfato la tedesca Varfolomeev, oro con 121.900 punti, seguita dalla bulgara Nikolova (argento), e dalla nostra Sofia Raffaeli, che ha saputo mantenere la lucidità e la forza per centrare una medaglia importantissima in un contesto di altissimo livello tecnico".

Non manca, però, un velo di rammarico nelle parole dell’ex dirigente: "Mi dispiace che durante la telecronaca Rai nessuno abbia menzionato Fabriano. È un peccato che il nome della città della carta, che ha cresciuto e formato queste campionesse, sia stato dimenticato. Fabriano merita di essere citata ogni volta che le sue atlete brillano nel mondo".

La Ginnastica Fabriano, sotto la presidenza di Santini, ha vissuto anni di crescita straordinaria: cinque scudetti consecutivi, successi europei e mondiali, e la valorizzazione di atlete diventate simboli della ritmica italiana come Julieta Cantaluppi, Milena Baldassarri (sesta alle Olimpiadi Tokyo e nona a quella di Parigi) e la stessa Sofia Raffaeli, oggi bronzo olimpico tra le stelle più luminose del firmamento sportivo.