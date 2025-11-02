L’horror torna protagonista con "La tigre veste di nero"

Una domenica pomeriggio ‘da paura’ al Circolo Cacciatori di Ancona. Dalle ore 18, infatti, saranno proiettati il mediometraggio horror ‘La tigre veste di nero’ e un’anteprima del sequel ‘La Tigre veste di rosso’. Saranno presenti parte del cast, il regista Luca Pincini e lo scrittore Roberto Ricci (nella foto), ‘il parrucchiere del brivido’. ‘La tigre veste di nero’ è stato tratto da un suo racconto, mentre del sequel Ricci ha curato il soggetto e, insieme al regista, la sceneggiatura. ‘La tigre veste di nero’, spiega "ha avuto grande successo a livello di visualizzazioni e recensioni, nonostante fosse un prodotto ‘amatoriale’. Molti ci hanno chiesto di dargli un seguito. Il nuovo lungometraggio ha una qualità superiore. Girato in alta definizione, ha nel cast attori professionisti come l’americano Don Campbell, fratello di Bruce, presente in molti film di Sam Raimi, Ilaria Monfardini e Roberta Sarti. La protagonista è sempre Pamela Brega. Ci saranno nuovi personaggi rispetto al mediometraggio, compreso un nuovo serial killer". Ricci annuncia anche il terzo capitolo della serie, ‘La Tigre veste di giallo’, che andrà a comporre una trilogia. Intanto il sequel è ormai terminato, e la ‘prima’ avrà luogo in una sala di Ancona dopo il periodo natalizio. r. m.