Li narcotizzano e svaligiano l’abitazione: paura a Moie

Mentre loro dormono i ladri forzano la portafinestra entrano e si mettono a rovistare anche in camera da letto a caccia di gioielli, denaro e preziosi.

Al risveglio i proprietari sentono la testa pesante e in stato confusionale come fossero stati narcotizzati e, a quel punto, scoprono di essere stati derubati durante il sonno.

Uno choc incredibile. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì in via Fiume, zona periferica della frazione di Moie.

Un modus operandi che, ovviamente, allarma e preoccupa gli abitanti della popolosa frazione di Maiolati Spontini e non solo. E’ in via di quantificazione il bottino composto per lo più di oggetti d’oro e di valore affettivo oltrechè economico.

I malviventi si sarebbero infiltrati in casa forzando con un piede di porco la portafinestra per poi spruzzare qualcosa nell’aria per evitare il risveglio degli inquilini. Da qui il torpore avvertito dai proprietari.

Un colpo che non sarebbe isolato e sul quale procedono le indagini delle forze dell’ordine. L’allarme corre anche sui social network dove continuano le segnalazioni di auto e persone sospette.