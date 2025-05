Li vede con le telecamere mentre svaligiano casa. Erano in quattro: bottino da migliaia di euro

Hanno agito con destrezza, veloci, lasciandosi dietro una scia di danni. Sarebbero stati in quattro i malviventi che l’altra sera, poco prima di cena, hanno depredato un’abitazione a Serra San Quirico. Hanno rotto la finestra del salotto e sono riusciti a entrare forzando anche un portone, non riuscendo però ad aprirlo del tutto.

In pochi minuti sono riusciti a portare via monili e oro per migliaia di euro. Il proprietario non si trovava in casa. Sul cellulare ha ricevuto la segnalazione dell’allarme.

Un vicino di casa ha notato una Golf ferma in maniera sospetta davanti alla sua abitazione proprio a quell’ora e tre persone in fuga, salite all’interno di quella macchina dove ad aspettarle c’era un quarto uomo al volante che fungeva da palo perché, non appena chiuse le portiere, la macchina si è data alla fuga a velocità notevole per le stradine.

"Riuscivo a vederli da remoto mentre agivano a casa mia", ha raccontato il proprietario ai carabinieri cui ha sporto denuncia. In casa sono rimasti per poco tempo. Hanno portato via anche orologi e oggetti di valore. Ci sono stati soltanto due mesi di respiro e poi i ladri sono tornati in città.

L’ultimo colpo infatti era stato denunciato a febbraio, quando una banda di malviventi a bordo di un suv di colore blu era riuscita a trafugare soldi e monili da due abitazioni. C’è chi ha fornito al descrizione ai carabinieri di tre lochi figuri incappucciati correre via per la campagna prima di salire su quel mezzo e darsi alla fuga. Non sono stati acciuffati.

L’allarme era stato poi lanciato anche su Facebook: alcuni residenti avevano messo in guardia gli utenti e chiesto di segnalare in tempo reale anche una macchina di grossa cilindrata che sarebbe stata notata con fare sospetto nella zona periferica di Sassoferrato dove erano avvenuti altri furti. Anche stavolta si procederà alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza che puntano nella probabile via di fuga per intercettare almeno la targa della macchina con cui i malviventi sono riusciti a eludere i carabinieri.