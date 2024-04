Liberazione della città: ricorrono gli 80 anni

In vista della Festa della Liberazione dell’Italia (25 aprile), la Galleria delle Idee di Falconara propone domani, alle 18, un interessante appuntamento "che commemora la storia della nostra città, cadendo infatti quest’anno l’ottantesimo anniversario della liberazione di Ancona e Falconara", scrive l’associazione. "Unitamente all’Accademia di Oplologia e Militaria Ancona – annuncia – siamo orgogliosi di accogliere per l’occasione il generale Augusto Staccioli, che racconterà con una testimonianza diretta i fatti e gli avvenimenti accaduti nel luglio del 1944 e che portarono il Corpo d’Armata Polacco a liberare anche la nostra cittadina". Falconara, appunto. In occasione dell’incontro in programma nei locali della Galleria delle Idee di via Bixio, "verrà letta la lettera di ringraziamento che abbiamo ricevuto dal Consolato della Repubblica di Polonia in Ancona, le parole del console Cristina Gorajsky ci hanno fatto molto piacere, siamo onorati di sapere che ritenga l’iniziativa "un graditissimo contributo a rafforzare ulteriormente il legame così importante e unico che esiste tra i due popoli", conclude l’associazione falconarese. Evento ad ingresso libero e gratuito.