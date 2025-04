Liberazione, in piazza ricordi e anche musica

Il tempo incerto e a tratti piovoso non ha fermato le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo. Come da tradizione degli ultimi anni la sezione Anpi di Senigallia - intitolata a due resistenti come Giulia Giuliani e Luigi Olivi - si è data appuntamento al Foro Annonario dove nel pomeriggio si è svolta una festa in linea con la sobrietà richiesta con musica, bevande e merenda, giochi di ruolo e letture per bambine e bambini. Tra una musica e l’altra dei gruppi saliti sul palco anche una serie di interventi delle associazioni partecipanti.

Negli spazi della Ex-Pescheria è stata inoltre inaugurata la mostra "La Resistenza nel senigalliese e la Costituzione", aperta fino a domani con orari: oggi, ore 16-20; domani ore 10-12, 16-20. "Il lutto nazionale per la dipartita di Papa Francesco non implica che la celebrazione del 25 aprile, una celebrazione laica ricordiamolo, venisse rinviata – ha ricordato Anpi –. Per questo abbiamo preferito rendere omaggio al Papa con una festa partecipata, sentita e inclusiva. La Resistenza è stata un insieme di moltitudini, non solo antifascisti, anche religiosi, non solo cattolici ma anche ebrei e musulmani e laici. Ed è di questo insieme che vogliamo avere memoria".

In precedenza alle ore 9 si era tenuta la consueta messa, celebrata dal vescovo Manenti alla chiesa dei Cancelli. Poi l’amministrazione comunale ha presenziato alla deposizione delle corone di alloro al sacrario dei caduti di piazza Garibaldi e alla lapide ai caduti di piazza Roma, oltre che nei luoghi simbolo della memoria resistenziale come San Silvestro (monumento ad Aldo Cameranesi), via Dalmazia (dove cadde Federico Paolini, aderente al Gruppo di Azione Partigiana di Osimo), via Capanna (giardini Anna Frank), via Verdi (monumento a Salvo D’Acquisto) e via Dogana Vecchia (lapide a ricordo dei caduti di Cefalonia).