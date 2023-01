Libero Brignoccoli, un anconetano in società

Libero Brignoccoli nuovo dirigente dell’Ancona: lo ha comunicato ieri la società di Tiong e Canil, che amplia così il proprio organico dirigenziale con una figura di spicco del panorama calcistico anconetano. Brignoccoli, nato ad Ancona nel 1953, vanta una brillante carriera di arbitro di serie A in cui, tra il 1991 e il 1995 ha diretto 15 partite del massimo campionato italiano e due gare di Coppa Italia. In serie B ha arbitrato 48 partite, sempre negli stessi anni. Il suo esordio in serie A risale alla partita Atalanta-Foggia del 12 aprile 1992, quando aveva 38 anni, l’ultima partita in serie A quella tra Torino e Reggiana del 28 maggio 1995. Ieri l’Ancona ha comunicato il suo inserimento all’interno del proprio organigramma in qualità di dirigente. Per anni Brignoccoli è stato manager di diverse società del territorio. Ha vissuto esperienze nel calcio, ma anche nel volley. Ha svolto incarichi federali come delegato di Lega e ora è pronto a tuffarsi nella nuova avventura a tinte biancorosse. Per lui, tra l’altro, è un ritorno in biancorosso, visto che era già stato dirigente nell’Ancona in serie B nella stagione 1997-98. "Sono entrato a far parte di questa società formata da persone serie e preparate – ha detto Brignoccoli – e metterò a disposizione la mia esperienza acquisita prima come arbitro e poi come dirigente, per poter far crescere ancor di più il club". "Sono molto contenta dell’ingresso di Libero Brignoccoli nell’Ancona – ha affermato il direttore generale Roberta Nocelli –. Ho impressa la sua immagine sul campo di Cesena due stagioni fa quando abbiamo passato il turno dei playoff. È una persona seria e disponibile, che può con orgoglio e capacità rappresentare questi colori". Brignoccoli dalla prossima partita si occuperà dei rapporti con gli arbitri, con i delegati di Lega e con la Procura federale.

g.p.