Libreria del Benessere, Fabrizio Bartoli e il suo "Gli Iatromanti"

Alla Libreria del Benessere di Ancona, in corso Amendola, questo pomeriggio (ore 18) Fabrizio Bartoli presenta il suo libro "Gli Iatromanti", sciamani con la capacità di viaggiare con l’anima ed entrare in contatto con gli dei e le radici del cosmo. Nell’antica Grecia erano considerati medici, guaritori e veggenti, che tradizionalmente vengono sempre associati alle terre del Nord. Di qui sarebbero poi arrivati, intorno al VII° secolo a.C., in terra greca, portando con loro il culto di un dio, Apollo Iperboreo. Compivano guarigioni e prodigi a favore del singolo o della comunità. Per informazioni e prenotazioni: 3341028885.