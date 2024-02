Libreria Fogola, Corsalini presenta "La condizione della memoria"

Alla libreria Fogola di Ancona oggi (ore 18.30) Giulia Corsalini presenterà il suo romanzo "La condizione della memoria". E’ un libro che si aggrappa alla scalinata di una casa padronale per farci ripercorrere assieme alla protagonista Anna, il passato suo e della mamma: si cammina così in un paese di provincia e tra i vicoli silenziosi e docili dei ricordi. Più generazioni, passati, volti che si intrecciano in una scrittura sempre elegante, piena di echi e rimandi. L’incontro sarà un dialogo prezioso con la libraia di Fogola per una narrazione che sa di cura e solennità verso le parole e le storie.