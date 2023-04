Libreria Fogola, Ferracuti e Marrozzini e il loro ‘Viaggio sul Fiume Mondo – Amazzonia’

‘Viaggio sul Fiume Mondo – Amazzonia’. E’ il titolo del libro che sarà presentato giovedì (ore 18.30) alla libreria Fogola di Ancona. E’ previsto un dialogo con gli autori, Angelo Ferracuti e il fotografo Giovanni Marrozzini, la cui opera si esprime in due lingue diverse: il reportage letterario e il racconto per immagini. Entrambe vogliono arrivare nel cuore antico di un mondo devastato, ma dal quale dipende la nostra sopravvivenza. I due hanno allestito il battello Amalassunta e hanno risalito il più grande fiume del pianeta, andando incontro ai popoli che vivono nel cuore della selva, alcuni in via di estinzione, altri minacciati da interessi economici spietati. L’iniziativa è promossa con il sostegno del gruppo Il Mascherone, il cui presidente Danilo Antolini accompagnerà i presenti in questo affascinante viaggio.