Libreria Fogola, Wichtel collegata dall’Australia per "Viaggio a Treblìnka"

Un invito a ‘un viaggio della memoria, perché ogni giorno è il giorno giusto per ricordare’. La pensano così alla Libreria Fogola di Ancona, dove domani (ore 18.30) sarà presentato un libro importante. E’ ‘Viaggio a Treblinka’ di Diana Wichtel, che interverrà in collegamento video dall’Australia, interagendo così con la traduttrice Ilaria Mazzaferro e con Simona Rossi di Fogola.

Il libro ha conosciuto fin dalla sua pubblicazione in Nuova Zelanda un notevole successo, con due ristampe nel 2017 e altre due dall’inizio del 2018. Wichtel narra la ricerca del padre, ebreo polacco di Varsavia, sfuggito all’Olocausto dopo essere saltato dal treno che lo portava al campo di sterminio di Treblinka. La ricerca diventera` una vera ossessione che portera` l’autrice a rovistare gli archivi di mezzo mondo e a visitare i luoghi in cui vissero il padre e la numerosa famiglia, in gran parte sterminata negli anni dell’occupazione nazista.