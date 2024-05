"Libri in baratto" con la Croce Rossa

Oggi i giovani del comitato locale della Croce Rossa riproporranno "Libri in baratto". L’appuntamento è per il pomeriggio dalle 16 alle 19, in piazza Pergolesi pera promuovere il piacere della lettura. Sarà allestito un gazebo attiguo al Santuario delle Grazie con tanti libri in esposizione e in attesa di essere scelti da nuovi lettori. Tutti gli adulti e i bambini amanti della lettura, potranno partecipare allo scambio gratuito di libri, beni preziosi sottratti alla polvere di una libreria che, se donati con il cuore, potranno rinascere a nuova vita, in una nuova casa, e tornare a regalare emozioni e conoscenza a nuovi lettori desiderosi di "adottarli". Domani invece, dalle 11 alle 12, la Croce Rossa sarà protagonista del flash mob Jesi for life in piazza della Repubblica. E’ un evento organizzato in 30 piazze italiane dalla Cri. e dalI’ Irc (Italian Resuscitation Council) per diffondere tra la popolazione la cultura del primo soccorso. I partecipanti saranno coinvolti in un mass training coordinato, con dimostrazioni ed esecuzioni di tecniche di rianimazione cardio-circolatorie fatte dagli istruttori del comitato.