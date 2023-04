Libro contro l’aborto presentato a Jesi Bora: "Scelta assurda"

"Non stupisce che Mario Adinolfi scelga le Marche per presentare il suo libro contro l’aborto. Evidentemente, ha capito benissimo come qui, a partire dalla vittoria della destra misogina e intollerante di Acquaroli alle regionali del 2020, le sue idee oscurantiste sull’interruzione della gravidanza trovino totale copertura istituzionale". Così la consigliera regionale del Pd Manuela Bora commenta la presentazione del libro di Mario Adinolfi, "Contro l’aborto con le 17 regole per vivere felici" , in programma domani (ore 17) alla chiesa di San Niccolò a Jesi. "Purtroppo – incalza Bora - queste iniziative sono molto pericolose, perché servono a costruire un clima favorevole per coloro che, anche nella nostra regione, vogliono demolire passo dopo passo la legge 194 e impedire alle donne di vedersi garantiti i diritti da questa sanciti".