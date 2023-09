Libro "Segreti di Sabbia" a Sirolo per Onlus in Africa: Erika Rigamonti presenta il suo romanzo

Un libro, ambientato a Sirolo, per sostenere una onlus in Africa. Sarà presentato domani, alle 21, proprio a Sirolo, nell’ambito del festival Marche Storie, iniziativa volta a promuovere il territorio attraverso i suoi borghi e la sua storia. Il romanzo, "Segreti di Sabbia", è stato scritto da Erika Rigamonti, originaria di Parma e che di lavoro fa la buyer a Milano. Erika è autrice di romanzi e racconti brevi e dal 2009 è la responsabile dei progetti umanitari dell’associazione "Ensemble pour grandir" che opera in Benin, in Africa occidentale e presidente dell’associazione di volontariato "solidarietà pace e sviluppo" che gestisce e finanzia i progetti a favore dei bambini africani. Progetti che si finanziano anche con la vendita dei libri scritti dall’autrice. Il romanzo che presenterà sabato a Sirolo, in via del Torrione (vicino al teatro), edito dal gruppo editoriale Capire edizioni, ha vinto il premio Enriquez 2019 e mira a raccogliere fondi per acquistare tachipirine da portare alla onlus in Benin. Acquistando il libro si contribuirà all’acquisto dei farmaci. L’appuntamento è alle 21. la presentazione sarà allietata dalle letture di alcune pagine del libro a cura di Paola Guidi. Ingresso libero. Seguirà cocktail per i partecipanti.