Licari a Manfredonia Il dirigente ringrazia i mass media

"Per tanti anni, vi ho inondato di appunti e note stampa, ho cercato di fornirvi tutti quegli spunti necessari per consentirvi di svolgere al meglio il vostro duro ma importante lavoro". Inizia così la lettera del dirigente del commissariato Agostino Licari, che lascia la città: "Vista la mia ormai imminente partenza alla volta del Commissariato di P.S. di Manfredonia, voglio ringraziarvi per la estrema collaborazione che avete offerto e che penso ci sia stata anche da parte mia- ovviamente entro i limiti di quanto potevo esternare per i motivi che voi ben conoscete. Vi devo anche ringraziare per lo spazio che avete dato e che sono sicuro continuerete ad offrire alla attività del Commissariato. Per noi è molto importante il vostro lavoro poichè consente di far conoscere al cittadino in modo corretto le molteplici e costanti, ma spesso anonime, attività in cui siamo impegnati ma soprattutto consente di far percepire l’attenzione che noi poniamo alle esigenze della collettività, al fine di acccrescere il senso di sicurezza e di fiducia nell’istituzione.

Grazie ed ancora una volta vi auguro buon lavoro!"