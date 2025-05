Licei sportivi, il Cambi si aggiudica la sfida

Si conferma vincente per il terzo anno consecutivo la spedizione del biennio del Cambi a Stafoliss, lo stage di Comacchio che mette a confronto i giovani dei licei sportivi italiani. Quattordici le discipline, dalle più tradizionali (come basket e vela) alle più innovative (ultimate frisbee, footgolf o rugby touch), sulle quali i 54 liceali falconaresi (24 studenti e 20 studentesse) si sono cimentati fino al trionfo finale. Il podio, quest’anno, è stato condiviso con il Liceo sportivo Galilei di Siena. Sotto la supervisione delle professoresse Paola Tedde e Antonella Graziosi, docenti di Scienze motorie, e dei professori Francesco Accattoli (Lettere) e Barbara Solustri (Matematica e fisica), gli studenti del Cambi hanno dato prova di massima serietà e impegno nei cinque giorni di attività, ricevendo i complimenti dal Comitato organizzativo, ai quali vanno aggiunti il Premio social per la migliore promozione di squadra e il Premio speciale per l’impegno e la sportività assegnato a Matteo Tarini della 1°D. "Vincere la kermesse per il terzo anno consecutivo non è affatto scontato, farlo con i complimenti degli organizzatori di Stafoliss significa molto per il Cambi – recita la nota –. È la conferma dell’ottimo lavoro dei docenti sia in termini didattici che educativi", prima delle congratulazioni a tutti i partecipanti.