Licenziato riottiene il posto per la seconda volta

di Marina Verdenelli

Licenziato da Ancona International Airport riottiene il posto di lavoro per la seconda volta in nove anni. La prima risale al 2013, quando c’era ancora Aerdorica, la seconda è di prima di Natale scorso. Ad impugnare di nuovo il licenziamento che la società che gestisce l’aeroporto di Falconara gli aveva intimato a novembre del 2021 è stato un 42enne, addetto nel settore della manutenzione. Il dipendente aveva sempre svolto la mansione relativa a garantire efficienza e sicurezza delle infrastrutture e degli impianti dell’aeroporto. Il suo nome, insieme a quello di altri dipendenti, era finito nella lista della procedura per i licenziamenti collettivi, tra le figure in esubero. Il dipendente, che già nel 2012 aveva perso il lavoro subendo e vedendosi poi riconosciuto un risarcimento danni per mobbing e anche una riassunzione, si è nuovamente rivolto a dei legali, gli avvocati Michele Di Ruggero e Giovanni Coppola, per impugnare nuovamente la richiesta di fine rapporto lavoro. A farlo nuovamente ricorrere al giudice del lavoro è stato il fatto che la società lo aveva sostituito con un dipendete assunto solo un mese prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo. "Emerge una completa assenza di motivi per la irrogazione del licenziamento", scrive il giudice Andrea De Sabbata nella sentenza, definendo il licenziamento anche "ritorsivo". Ad Aerdorica è stata ordinata "la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro" con condanna per la società al pagamento dell’ultima retribuzione maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione che è avvenuta nei giorni scorsi. Il licenziamento è stato dichiarato "nullo". Già a luglio del 2013 un altro giudice del lavoro aveva disposto la riassunzione dello stesso dipendente, all’epoca aveva 33 anni, che era stato licenziato con la legge legge Fornero. Era ottobre del 2012 quando gli venne comunicato che il rapporto lavorativo sarebbe terminato. Il suo era stato tra i primi casi ad aver tirato in ballo la nuova normativa di allora fatta per le aziende in crisi. Il giudice, anche il quel caso, non aveva riconosciuto validi i motivi del risparmio perché l’incarico era stato affidato poi ad altri. Di recente anche un altro dipendente, che aveva subito un licenziamento, si tratta di un 56enne addetto all’ufficio acquisti, si è visto riconoscere dal giudice del lavoro Tania De Antoniis, l’illegittimità del licenziamento intimato da Ancona International Airport e ha ripreso il suo posto. Anche questo dipendente ha impugnato l’atto, tramite gli avvocati Di Ruggero E Coppola. La società non avrebbe indicato i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e nemmeno le motivazioni per cui non potevano essere utilizzati in altri settori. Per il giudice è stata errata la procedura.