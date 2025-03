Liceo artistico Mannucci capofila del progetto: "Citizens in action"

Si è tenuto il 28 febbraio presso Domus Stella Maris di Colle Ameno, l’evento finale del progetto triennale Citizens in Action, che ha visto il Liceo Artistico Mannucci nel ruolo di capofila di un consorzio di altre 4 realtà formative europee. Nel corso della serata, condotta dalla coordinatrice del progetto prof.ssa Greta Guardati e dal Dirigente Scolastico, è stato illustrato il cammino di questi tre anni, culminati con la celebrazione della cerimonia di rinascita alla cittadinanza europea presso il Parlamento Europeo a Bruxelles.

Gli studenti della sede di Jesi hanno illustrato le loro attività agli ospiti, tra cui gli assessori alle Politiche Educative dei comuni di Ancona e Jesi, rispettivamente Antonella Andreoli ed Emanuela Marguccio e delle politiche Giovanili del comune di Ancona, Assessore Marco Battino. Presente anche l’Ufficio Scolastico Regionale rappresentato dalla professoressa Carmen Enache, docente con profonda esperienza nel campo ERASMUS+, che ha dato informazioni utili sulle progettualità e relative possibilità per le Istituzioni Scolastiche.

In platea erano presenti le famiglie degli studenti coinvolti nel progetto, che hanno manifestato il loro apprezzamento per le opportunità offerte ai ragazzi in questi anni, considerando, oltre al viaggio nel cuore delle istituzioni europee con le altre scuole estere, anche l’aspetto formativo e di crescita personale di ogni studente e studentessa, favoriti dalle tematiche affrontate, tra le quali la cittadinanza europea, la lotta ai divari di genere e la tutela del paesaggio.

Contributi importanti anche dall’associazione Confinemondo che ha assistito il consorzio nella realizzazione delle attività essendo sempre di supporto e all’altezza della situazione, con la prof.ssa Caterina Del Colle. Infine, a chiusura dell’evento prima della premiazione degli studenti coinvolti, è stata importante la testimonianza del prof. Ernesto Marcheggiani, che ha offerto la sua competenza sui temi del paesaggio europeo e ha definito i nostri ragazzi pieni di entusiasmo e curiosità, complimentandosi con gli insegnanti.

Si chiude un importante percorso per il Liceo Mannucci, ma se ne aprono altri tramite l’importante accreditamento fino al 2027 per le azioni KA120 ottenuto dalla scuola e dalla commissione Erasmus.