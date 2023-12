Liceo Benincasa. Rebus trasferimento, tutti i dubbi del sindaco:: "Non posso dare l’ok"

"Se le cose stanno così credo che il piano generale debba essere rivisto. Non è assolutamente detto che noi acconsentiremo al trasferimento del liceo scientifico Benincasa all’ex Savoia". Frasi chiare che non ammettono troppe interpretazioni quelle rilasciate ieri al Carlino dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, in merito al cambio di scenario legato al progetto di demolizione e recupero del plesso scolastico di via Marini che da anni ospita l’istituto Benincasa. Gli accordi prevedevano che gli 800 studenti dello scientifico si trasferissero dall’8 gennaio prossimo all’ex Savoia per un periodo di 18-24 mesi circa (tempi Pnrr), per consentire la realizzazione del nuovo edificio a due passi dalla questura. Nel frattempo qualcosa non ha funzionato e i fondi Pnrr per quei lavori che sarebbero dovuti iniziare subito, entro febbraio 2024, non sono più a disposizione.

La Provincia, competente per l’edilizia scolastica delle superiori, sta provando a trovare soluzioni alternative, ma ad oggi non ci sono notizie e tempi certi su quel cantiere. Dunque da 18 i mesi di permanenza all’ex Savoia in pieno centro sono avvolti da un punto interrogativo. E qui entra in gioco il rischio legato all’inquinamento, visto che la scuola si trova immersa nell’area più densamente trafficata dell’intero capoluogo, compressa tra le vie Vecchini, Giannelli, San Martino e Montebello: "Non avere un orizzonte certo sulla tempistica non mi lascia tranquillo – ha aggiunto Silvetti – Il sindaco è responsabile della salute pubblica e io non posso girarmi dall’altra parte. Credo che ne dovremo discutere con la Provincia. Detto questo, massima solidarietà al presidente Carnevali che si è trovato improvvisamente davanti al problema".

Provincia che intanto ha investito dei fondi, oltre 1,5 milioni di euro, per adeguare l’ex scientifico Savoia soprattutto sul fronte dei filtri e dell’impianto di areazione dell’edificio. Lavori che secondo il consulente del Comune sull’ambiente, il professor Floriano Bonifazi, non sarebbero comunque stati sufficienti per eliminare il rischio: "Portare quelle centinaia di studenti in mezzo al traffico urbano significa metterli dentro una camera a gas e questo io da esperto del settore non lo posso avallare. Andava trovata una soluzione alternativa visto che le fonti inquinanti in quella zona sono enormi".

Bonifazi dovrà curare la stesura e il coordinamento del Pia 2, il piano contro l’inquinamento che la giunta coprirà avendo inserito 200mila euro nel prossimo bilancio di previsione. Somma che dovrebbe essere completata dai 330mila euro della Regione, di cui al momento non c’è traccia. Il Pia 1, avviato nel 2019 è stato consegnato alla città nel novembre del 2021.