Liceo Cambi e States, il legame si consolida

Liceo Cambi di Falconara-Stati Uniti, un legame d’amicizia consolidato e ancora più irrobustito dall’inserimento nel progetto ‘Twinning Project Italia-Usa 2023-2025’. Quello che a marzo, peraltro, porterà gli studenti falconaresi nelle scuole di Washington e del Maryland, ospitati dalle famiglie americane. All’interno dello stesso programma, che promuove la cultura e lo studio della lingua italiana, anche la storica scuola superiore Jackson-Reed di Washington (partner dell’Istituto Cambi-Serrani da quasi vent’anni), l’Istituto Cappellini di La Spezia e la Oxon Hill High School del Maryland. Nel dettaglio del progetto, dal titolo ‘Scienza, sport ed arte possono dialogare? Una sfida o una scommessa’, i liceali hanno iniziato ieri gli incontri mensili online con le altre tre scuole, riflettendo sugli argomenti proposti. Erano presenti gli insegnanti del Cambi guidati dalla professoressa Valeria Gallerani, nonché l’ospite d’onore, il maestro Dioniso Cimarelli, marchigiano nel mondo, scultore e docente di Cultura al Master della New York Academy of Art fondata da Andy Warhol.

I giovani hanno cominciato focalizzandosi sull’arte. Nei prossimi appuntamenti toccherà allo sport, una sana pratica che non ha frontiere e accomuna tutto il mondo. Attraverso la formula dell’intervista, gli alunni potranno conoscere alcuni campioni sportivi e professionisti del settore. E infine si passerà alla scienza, disciplina cui verrà concesso più spazio nella seconda annualità del progetto. Nella parte conclusiva, quella di elaborazione finale, gli studenti dovranno trovare eventuali connessioni tra i diversi macro temi proposti, rispondendo al quesito iniziale. In attesa dell’ennesimo scambio, calendarizzato per il prossimo mese di marzo, questo progetto non fa altro che conferire all’Istituto Cambi-Serrani il titolo di scuola leader nell’educazione interculturale.

g. g.