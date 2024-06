Liceo "Galilei", gemellaggio con gli studenti slovacchi

Studenti slovacchi in visita ad Ancona.E’ in corso il gemellaggio con tra il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona e il Liceo slovacco di Banska Bystrica. I ragazzi italiani hanno ricambiato l’ospitalità ricevuta a febbraio in Slovacchia ospitando il proprio gemello, per l’appunto. Diciannove italiani e diciannove slovacchi condividono insieme l’esperienza di un’Europa giovane ed unita. Lo scambio, grazie alla scoperta e al confronto, arricchisce gli alunni anche e soprattutto a livello personale, proponendo attività sportive, culturali e linguistiche. Gli studenti sono rimasti entusiasti alla vista delle bellezze del capoluogo.