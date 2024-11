Life Support arrivata ad Ancona: i 49 migranti nelle Marche

Ancona, 17 novembre 2024 – Resteranno nelle Marche i 49 migranti sbarcati al porto di Ancona dopo cinque giorni dal loro salvataggio nel Mediterraneo effettuato dal personale della Life Support.

La nave di Emergency ha attraccato alla banchina 19 dello scalo dorico poco dopo le 14, ad attenderla il personale dedicato alla loro accoglienza. Dalle 15 i naufraghi, piagati da situazioni devastanti fino al rischio che la loro imbarcazione colasse a picco nelle acque Sar maltesi, hanno iniziato a scendere la scaletta della Life Support.

Prima le sei donne e i sei minori, tre dei quali non accompagnati, mentre per gli altri tre, così come per le donne, andranno approfondite le parentele e, appunto, gli accompagnamenti per evitare qualsiasi rischio di tratta, un fenomeno purtroppo non frequente ma neppure raro in determinate situazioni.

Dopo essere stati accolti, rifocillati e sottoposti a un primo screening medico, i 49 migranti di nazionalità siriana, egiziana e bengalese sono stati portati in autobus al centro ‘Paolinelli’, alla Baraccola, per le ‘interviste’ e le identificazioni. In serata il trasferimento nei vari luoghi di accoglienza.

I minori under 16 resteranno ad Ancona, per il resto gli adulti saranno suddivisi tra i vari territori provinciali delle Marche. Nell’anconetano ne resteranno il maggior numero, 14, e a seguire le altre province fino al fermano e all’ascolano: “La situazione è stata ben delineata, si è deciso di tenere queste persone nelle Marche - ha detto il prefetto di Ancona, Saverio Ordine, presente al porto all’arrivo della nave di Emergency -. Ora il trasferimento al ‘Paolinelli, insomma tutto sta procedendo bene, come sempre del resto. In fondo si tratta di una macchina ben oliata ormai. Posso dare questa comunicazione, ossia che nel complesso, dal primo attracco a quello odierno (ieri, ndr.), Ancona ha accolto 1.251 persone”.

Le condizioni generali dei naufraghi sono state stabilizzate dal personale sanitario di Emergency a bordo. Tra loro, tuttavia, c’erano casi di diabete, persone ferite e con patologie da monitorare a seguito del drammatico viaggio dalla Libia e anche un siriano che aveva subìto l’amputazione di un arto per cause di guerra. In banchina, oltre al personale della prefettura, erano rappresentate tutte le istituzioni e le associazioni, dalla Croce rossa alla Caritas, da Free Woman. Presenti l’ammiraglio Vitale della capitaneria di porto, il questore Capocasa, l’assessore comunale ai servizi sociali Caucci.