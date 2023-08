Ligabue, concerto con la tribute band di Luciano Fiamme sul palco con le canzoni più ascoltate

Se amate Ligabue stasera (ore 21.30) in piazza del Comune a Osimo c’è un appuntamento da non perdere. E’ il concerto de La Banda, che rende omaggio al rocker numero due d’Italia (il primo ovviamente è Vasco, anche se i fan del ‘Liga’ non saranno d’accordo). La Banda è un progetto musicale che nasce nel 2014, quando Francesco de Lucentiis, chitarrista della formazione attuale, mette insieme Manuel Papetti (basso), Ernesto Tomassini (tastiere), Mattia Di Gaetano (voce), Simone Fioravanti (chitarra) e Luca Patacca (batteria) per creare una tribute band. Il sestetto ripropone il meglio del repertorio di Ligabue: i brani più famosi, le canzoni più ascoltate, proposte con attenzione e precisione musicale.