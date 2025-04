Liguori al sindaco:: "Problemi di viabilità"

"Ci sembra doveroso replicare al sindaco ed alla sua amministrazione comunale dopo la risposta alle nostre esternazioni". Così il presidente del Tribunale del malato Pasquale Liguori circa la questione della vibilità dell’ospedale a seguito dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità. "Non è vero che non ci sono state lamentele per la viabilità del Carlo Urbani dopo l’apertura del cantiere: tanti cittadini ci hanno contattato manifestando preoccupazione e disagio per gli ingorghi che si creano specialmente al mattino quando i mezzi pesanti escono ed entrano. Oltre a ciò noi riteniamo che le problematiche vadano prevenute piuttosto che attendere che qualcuno si faccia male. Dobbiamo prendere atto che sino ad oggi, nonostante le nostre lamentele circa i grossi disagi che vi sono per parcheggiare in ospedale, più volte portate all’attenzione dell’amministrazione comunale e all’AST, nessuno si è mai preoccupato di affrontare la questione e spesso abbiamo dovuto recepire lagnanze di pazienti che arrivano in ritardo ad una visita /accertamento o che addirittura sono costretti a saltarla. Infine non possiamo accettare lezioni dal sindaco sul fatto che questo Tribunale si dovrebbe preoccupare di cose più importanti della viabilità".