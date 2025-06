"L’illuminazione è troppo carente"

Adriano Taccalite è il macellaio di Pietralacroce, un’istituzione: "Il problema principale qui è il traffico che viaggia a velocità sostenuta, autobus compresi, e la mancanza di un rallentatore o un attraversamento pedonale rialzato. E poi l’illuminazione carente, dal 2012 sono qui, ma le luci qui sembrano i lumini del cimitero, nonostante siano state cambiate. D’inverno che fa buio alle 17 non si vede niente. E poi più avanti c’è la scuola, con tanti bambini, se mettessero dei rallentatori sarebbe l’ideale. E poi serve incentivare questo quartiere, che negli ultimi dieci-dodici anni è andato giù, alcune attività hanno chiuso, siamo a livello di non poter più continuare, una volta veniva gente anche dal centro, adesso no. Una situazione difficile per un quartiere importante come questo, che sta diventando un dormitorio".