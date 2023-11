L’imbarazzo di tanti sindaci: "Dichiarazioni inaccettabili"

"Le dichiarazioni del presidente Andrea Dotti sono inaccettabili, nessun rappresentante istituzionale si è mai permesso di esprimere parole fuori luogo come le sue. Il suo messaggio che ha fatto seguito alle pessime esternazioni, da’ l’idea che non abbia affatto compreso la gravità del gesto". Così Lorenzo Fiordelmondo, sindaco del Comune di Jesi, uno tra i più importanti (per numero di abitanti) dei 43 soci di VivaServizi. Lorenzo Fiordelmondo, iscritto Pd, alla guida di una coalizione di centrosinistra è contrariato per le dichiarazioni del nuovo presidente del Cda della partecipata che gestisce il servizio idrico. "Dotti – aggiunge il primo cittadino di Jesi, tra l’altro avvocato anche lui come il neopresidente – dovrebbe quantomeno scusarsi, con tutti, sindacati, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni, in modo chiaro ed inequivocabile".

Le dichiarazioni del neopresidente hanno causato imbarazzo in diversi sindaci anche della Vallesina e anche del fabrianese i quali però preferiscono non sbilanciarsi per non inasprire gli animi in una situazione di difficili equilibri politici. Nessuno arriva a chiederne le dimissioni. "Sicuramente il post del presidente Dotti con le affermazioni che ho potuto leggere solo dai giornali – commenta il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, esponente di una coalizione di centrodestra e pure lui avvocato – è fuori luogo ed inopportuno. Sono certo che l’avvocato Dotti, nelle funzioni assunte da pochissimi giorni, saprà ovviare a questo inconveniente, considerata l’importanza che le rappresentanze sindacali da sempre rivestono, nel buon andamento di ogni azienda pubblica".

Un altro sindaco di centrodestra, Tiziano Consoli di Maiolati Spontini stigmatizza quelle frasi: "Credo che i sindacati quali parti sociali hanno e svolgono il loro ruolo e come tali vanno rispettati. Il rispetto e la tolleranza devono sempre essere tenuti in debito conto soprattutto per chi ricopre incarichi para istituzionali. Si può anche non condividere uno sciopero ma la correttezza va messa in primo piano di fronte a tutto".

Il primo cittadino di Maiolati Spontini però ne approfitta per dire la sua sullo sciopero in generale in programma domani. "In questa particolare fase ho delle forti perplessità: bloccare l’Italia anche per un giorno a mio avviso – rimarca Consoli – significa perdere centinaia di milioni di euro. Dovremmo pensare tutti agli interessi comuni e di chi venerdì dovrà andare al lavoro".

Sara Ferreri