"Limitare le auto nel centro storico"

Le scelte di governo della città in tema di ambiente ed ecologia devono essere responsabili, avere una visione chiara, lungimirante ed essere coraggiose, educare a nuovi equilibri e stili di vita sciolti da convenienze di parte. La questione mobilità deve dare gli strumenti adatti, ma per quanto sostenibile possa essere progettata, per essere davvero efficace non può non tenere conto della necessità di una nuova viabilità che tenga conto della morfologia cittadina, progettata auspicabilmente in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM).

Occorre agire su più fronti limitando l’accesso delle auto al centro storico, alle zone che si affacciano sul Porto, al Cardeto, a San Pietro e a Capodimonte. L’ampliamento progressivo delle Ztl riservate ai residenti, ai disabili, alle auto elettriche e di servizio, al carico e scarico con regolamentazione, è una formidabile soluzione per rendere più vivibile la parte di Ancona che più soffre la morsa del traffico e l’inquinamento, rendendola più fruibile e più attraente anche per i turisti.

È necessario e urgente offrire questa soluzione chiesta da tempo dai residenti, liberandoli dall’assedio delle auto con conseguente miglioramento della salubrità dell’aria, nonché la possibilità di fruire di aree di sosta prima occupate a favore di una nuova socialità. Solo così si riempirebbero i parcheggi scambiatori e si darebbe un grande impulso all’utilizzo dei mezzi pubblici, con una maggiore scorrevolezza in quelle zone e qualità del servizio di Trasporto Pubblico Locale.