"Limiti superati, regna l’anarchia senza controlli Siamo sequestrati"

I residenti del centro storico sotto scacco del Summer Jamboree: "Intrecciare esigenze del turismo e i diritti dei residenti". Ampliamento della ztl, spostamento del mercato settimanale, ma anche allestimento di stand gastronomici e gazebi nelle piazze, con quartieri presi d’assalto dagli automobilisti a caccia di un parcheggio. Il corso e le piazze che ospitano i concerti si affollano dal tardo pomeriggio fino a notte, con tanto di schiamazzi e musica ad alto volume: "Con il Summer Jamboree, ogni limite legittimo e civile è stato superato. Musica da ballo con volumi da Woodstock, specie sul palco principale in piazza Garibaldi e orari di chiusura non rispettati: giovedì dovevano smettere alle 1.30 ma alle 2 la musica non dal vivo sovrastava tutto il centro di Senigallia lasciando i residenti in uno stato di sgomento e inquietudine – spiega Michele Anselmi, giornalista e residente del centro storico -. So bene quanto il Summer Jamboree sia considerato un evento cruciale, ma ormai è lasciato in uno stato di devastante anarchia: il Comune, pur di non perderlo, sotto il ricatto di darlo a Cattolica o Rimini, accetta qualunque condizione. Insomma, per nove giorni e soprattutto notti la città è affittata agli organizzatori, senza controlli. Gli stessi vigili urbani si dichiarano impotenti". Un centro storico ‘sequestrato’ dal Festival a spese di chi ci vive, ma anche dei tanti che scelgono la spiaggia di velluto per qualche giorno di relax: "Lo so, capita dappertutto o quasi. Ma qui, prima col centrosinista e ora col centrodestra, non vogliono capire una semplice verità: il centro non è un centro commerciale a cielo aperto da riempire, va manovrato con cura, intrecciando le esigenze del turismo e i diritti dei residenti".