L’immigrazione e la perdita di un’identità

di Carlo Ciccioli*

Il suicidio della quindicenne bengalese, lanciatasi nei giorni scorsi ad Ancona dal balcone della propria abitazione, fa riflettere sul tema dell’immigrazione e delle condizioni esistenziali di queste persone. L’emigrazione non è una passeggiata, tutt’altro, ed ho molti dubbi che sia una bella cosa, così come sostengono in molti. Lasciare il proprio paese, la propria comunità, le proprie abitudini, i propri stili di vita, la propria cultura, i propri cibi, le proprie città, le proprie abitazioni, i propri paesaggi è qualcosa di molto forte, è uno strappo al proprio percorso prevedibile di vita.

* psichiatra