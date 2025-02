L’immortale musica dei Pink Floyd rivive questa sera alle Muse

L’immortale musica dei Pink Floyd oggi risuonerà al Teatro delle Muse di Ancona. Merito dell’evento "Pink Sonic – The European Pink Floyd Experience", in programma questa sera alle ore 21. Ritenuto dalla critica il miglior tributo europeo alla leggendaria band inglese, il concerto dei Pink Sonic si presenta come uno spettacolo mozzafiato, in grado di far rivivere all’ascoltatore-spettatore le emozioni che il gruppo ‘originale’ sapeva regalare, ovviamente non con la stessa ‘magia’. Una cosa è certa: lo spettacolo ha un grande impatto scenico, grazie a luci, laser e fumi che consentono una esperienza ‘immersiva’. Questi i prezzi dei biglietti: poltronissima 47 euro, poltrona 43 euro, prima galleria 41 euro, seconda galleria 38 euro, seconda galleria ridotto 25 euro, terza galleria 35 euro. Per info: 071 52525.