"L’impegno dei carabinieri per contrastare le truffe"

di Giulia Mancinelli

Una presenza costante su un territorio composto da 9 comuni, che va da Senigallia all’entroterra, per un contatto diretto con i cittadini e con un impegno che va dalla prevenzione dei reati, alla sicurezza all’ascolto. Il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia Francesca Romana Ruberto traccia un bilancio dell’attività svolta nel corso del 2022, caratterizzata da interventi in emergenza, come quelli legati all’alluvione, al controllo del territorio, agli incontri con i cittadini per la prevenzione dei reati come le truffe e i furti. "Nel 2022 si è tornati alle normali attività pre-Covid, e questo se da un lato è stato importante, dall’altro ha comportato la naturale ripresa dei reati che si sono assestati sugli stessi livelli del 2019. Un incremento, più o meno del 60% rispetto al 2019, lo abbiamo invece registrato per le truffe informatiche, anche perchè il Covid aveva incentivato l’abitudine degli acquisti e delle vendite online. A questo proposito raccomandiamo di prestare la massima attenzione, di utilizzare siti sicuri e di stare in allerta se vengono richiesti codici bancomat. Sono invece diminuiti i furti nelle abitazioni. Siamo stati impegnati anche nel controllo alla circolazione stradale, per contrastare in particolare la condotta di chi si mette al volante sotto l’effetto di alcol e droghe. ll nostro territorio non ha una incidentalità elevata ma è comunque presente ed è giusto prevenirla anche sensibilizzando l’automobilista e in questo senso le sanzioni che vengono comminate non hanno una funzione punitiva ma di far comprendere l’importanza del rispetto delle regole". Il 2022 ha visto l’Arma dei Carabinieri impegnata anche sul fronte dell’alluvione, con gli interventi di prima emergenza, ma che prosegue tuttora con la ricerca dell’ultima vittimana ancora dispersa. "Sin dalle prime ore dell’alluvione siamo stati impegnati nel supporto alla popolazione in tutti i comuni del territorio colpiti, aiutando i cittadini a mettersi in salvo e rispondendo alle richieste di aiuto -aggiunge il capitano Ruberto-. Nei giorni successi abbiamo partecipato alle richerche dei dispersi e avviato una attività di anti sciacallaggio per tutte le abitazioni rimaste disabitate. Siamo stati presenti e molto partecipi anche emotivamente. Stiamo tuttora proseguendo le ricerche dell’ultimo disperso perchè vogliamo che i familiari possano dare degno commiato al proprio caro". E’ ripreso anche il confronto con i cittadini. Con gli studenti è stato avviato il progetto ‘cultura delle legalità’, per parlare di bullismo, violenza di genere, assunzione di alcol e droghe, mentre per gli adulti è stata avviata una campagna informativa contro le truffe agli anziani e i furti nelle abitazioni.