L’impianto a Passo Varano. Nuova cittadella sportiva, ecco la piscina olimpica: "Sorgerà davanti al Palas"

La piscina olimpica di Ancona sorgerà a Passo Varano, davanti al PalaPrometeo Estra: lo ha deciso ieri la giunta che ha approvato il progetto definitivo dell’intervento per la realizzazione del nuovo impianto natatorio che completerà l’offerta della cittadella sportiva che comprende già lo stadio Del Conero e il palasport. Oltre alla piscina ci sarà anche l’impianto di tiro a segno, sempre realizzato con fondi Pnrr e, dall’altra parte della strada, il futuro centro sportivo dell’Us Ancona, quello che s’è aggiudicato l’Ancona Sports Center di mister Tony Tiong.

In seguito all’assegnazione del terreno all’Ancona, la piscina olimpica, inizialmente pensata tra il parcheggio dello stadio e la linea ferroviaria, è stata spostata proprio davanti al palas, tra la strada di accesso agli impianti e la provinciale Cameranese. La nuova piscina olimpica, di dimensioni 50 metri per 21 metri, prevede otto corsie e sarà omologabile per competizioni regionali e nazionali. Il progetto comprende, naturalmente, la realizzazione di spogliatoi, pronto soccorso e sala antidoping, nel rispetto delle norme Coni e Federnuoto. Come richiesto dal bando Pnrr, l’edificio sarà altamente performante per quanto riguarda i consumi energetici e sarà dotato di impianti alimentati a fonti rinnovabili, fotovoltaico e impianto solare termico, oltre all’installazione di pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, in modo che il fabbricato risulti di tipologia Nzeb, cioè edificio a energia "quasi zero".

Il progetto è stato redatto in modo da poter anche prevedere il futuro inserimento della tribuna spettatori da cinquecento posti e gli spazi destinati al pubblico tra cui un’area bar e ristoro, nonché la possibilità di realizzare in futuro la copertura dell’intero complesso che la renderà fruibile anche nella stagione invernale. Costo dell’opera tre milioni di euro, finanziati dal Pnrr e in parte dal Fondo opere indifferibili per fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici.

"E’ un altro passo avanti nel rispetto della tempistica prevista dal Pnrr per un progetto che va a integrare con una nuova realizzazione l’offerta di impianti sportivi nella cittadella dello sport di Varano – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini –. Insieme alle altre strutture la piscina completa l’intero polo sportivo quale un punto strategico a livello regionale e nazionale".

Il progetto esecutivo dell’intervento è in fase di redazione e ultimazione da parte dei tecnici incaricati dall’Amministrazione, e l’avvio dei lavori è previsto entro pochi mesi. Il termine per la conclusione dei lavori è una delle tappe imposte dal Pnrr per il bando in oggetto e dovrà avvenire entro gennaio 2026.

Giuseppe Poli