"L’importante è che cessino tutte le guerre"

Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli, ha inviato alla nostra redazione una nota sulla discussione condita da polemiche in merito alla mozione Ripudia.

"In merito alla mozione Ripudia, presentata ieri in consiglio comunale alla quale i gruppi di maggioranza hanno votato contro, ritengo opportuno fare una precisazione su quanto detto ieri nel mio intervento. Sono convinto che la priorità assoluta sia quella di adoperarsi perché i conflitti che stanno insaguinando il mondo cessino al più presto.

La prima dichiarazione rilasciata dal nuovo presidente USA Trump ‘Farò finire le guerre’ dovrebbe far ben sperare ed è sicuramente un fatto positivo. Ma in questo momento delicato non ci può essere posto per iniziative di soggetti che siano al di fuori della diplomazia ufficiale. Noi ribadiamo con convinzione la piena condivisione sull’operato del nostro governo e della premier Giorgia Meloni che sta rappresentando al meglio la nostra nazione e la politica deve essere compatta nel sostenere la sua azione di governo e l’Italia. Un Italia inserita in un contesto europeo ed una Europa inserita tradizionalmente in un contesto occidentale.

Come per il caso Cecilia Sala era necessario che la diplomazia lavorasse in maniera tranquilla e riservata ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il capogruppo di Fratelli d’Italia".

Jacopo Toccaceli