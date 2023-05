L’importanza di essere liberi e di poter affrontare il futuro

Se cerchiamo su Google la parola libertà viene fuori ‘la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi e agire senza costrizioni, ricorrendo alla volontà di ideare e mettere in atto un’azione, mediante una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a realizzarla’. In realtà non si può parlare di libertà senza riferirsi a tutto quello che è vivo. Noi e voi siamo liberi? Non lo so, non possiamo rispondere a domande come queste perchè non ne siamo capaci o forse crediamo di non esserlo e ci limitiamo da soli. Google dice anche che siamo liberi di pensare, ok, allora pensiamo a quello che ci pare, ma dopo? Forse dovremmo essere liberi di dire quello che abbiamo pensato, ma lo siamo veramente? No. Quando ci si ferma vuol dire che c’è un ostacolo: una persona, ma anche noi stessi. Se ti chiudi in te stesso sei tu ad ostacolare la tua libertà.

La barriera più alta, resistente e opaca è la paura. Ma se non fosse una barriera? I limiti che ci poniamo, le debolezze che ci appartengono, compongono il muro più grande che non ci permette di vedere quello che c’è oltre. Ma cosa c’è dietro al muro? Il mondo? L’infinito? L’universo? La vita? La libertà? Sì, c’è tutto questo, ma queste parole possono significare tutto e niente. La bellezza sta nei dettagli, nella singola storia, nella visione personale del mondo. Svegliarsi la mattina felici perché si prospetta una bella giornata, e andare a dormire tristi perché è tutto finito. Innamorarsi per la prima volta, stare bene anche solo pensando a quella persona. Quando siamo soli e quello che pensiamo è autentico, vero. Quando siamo sinceri con noi stessi. Quando non ci modifichiamo, quando non ci annulliamo, quando abbiamo la capacità di capire cosa è giusto e cosa sbagliato, e la usiamo.

Quando siamo sicuri ma rimaniamo umili perché il vento che soffia nella nostra pancia, supera il cuore e arriva alla mente per travolgere l’onda chiamata "moda" che inonda miliardi di persone e sentiamo in noi lo spirito di ribellione che cresce e ci rende unici. Noi siamo liberi ma spaventati, perché non possiamo sapere cosa c’è dietro, ma sappiamo che qualsiasi cosa ci sia possiamo affrontarla perché siamo liberi di decidere cosa fare, con chi, e quando. Perché ognuno possa essere libero di provare paura ma non deve essere da solo.

Elena III E