"L’importanza di raccontare la storia"

Dopo tre anni di chiusura per lavori il Teatro Spontini di Maiolati riapre le porte al pubblico, e lo fa ospitando una delle attrici più popolari del cinema italiano, Cristiana Capotondi. E’ lei la protagonista dello spettacolo ‘La vittoria è la balia dei vinti’, scritto e diretto da Marco Bonini, in scena stasera (ore 21.30, info 0731206888). Alle 18.30 (ingresso libero) l’attrice incontrerà il pubblico alla Biblioteca La Fornace di Moie. Una bambina chiede alla mamma una storia della buonanotte, una storia di quando lei era bambina. Inizia così un racconto che parla di guerra, di bombardamenti, di una lunga notte trasorsa in un rifugio improvvisato, le cantine di Palazzo Pitti a Firenze.

Capotondi, è il Giorno della Memoria, si dice ‘raccontare perché non succeda più’. I ‘signori della guerra’ non sembrano essere d’accordo.

"La ‘congiuntura’ fa sì che ci siano due guerre in corso, ma è comunque importante raccontare. Io ho scelto di fare questo spettacolo proprio per il grande peso che do alla memoria. Tra l’altro sono sempre stata appassionata di storia, e mi piace ascoltare persone più grandi di me raccontare il loro passato, carpirne i ‘segreti’. Basti pensare a una persona come Liliana Segre, che ha raccontato la sua storia, diventando un patrimonio del nostro Paese".

Un amore iniziato a scuola, quello per la storia?

"La storia mi piace da sempre. Quando mi sono laureata come tesi ho scelto di raccontare la storia del fascismo attraverso il cinema italiano".

Cosa accade nel rifugio che fa da scenario allo spettacolo?

"Una donna ricca, vanitosa, monarchica, molto ‘ideologizzata’ si ritrova al fianco della propria balia, che per lo spavento non riesce ad allattare i suoi due piccoli gemelli. All’inizio la signora è infastidita da questa situazione. Poi qualcosa, lentamente, subentra nel suo animo. Alla fine ad allattare i due neonati sarà proprio lei".

Un bel ‘messaggio’...

"In quel rifugio si ritrovano insieme i ‘signori’, quelli dei piani nobili, e i servi. Ma quella situazione provocata dalla guerra fa sì che vengano annullate le distanze. Lì non ci sono più poveri e ricchi. Ci si immedesima negli altri".

Questo è il suo debutto sulle scene, vero?

"Sì, purtroppo il teatro l’ho scoperto tardi, anche se l’ho sempre amato. Sarà che io sono un animale diurno, e la vita degli attori teatrali un po’ mi spaventava. Ma mi sono fatta piacevolmente coinvolgere. E’ meraviglioso uscire da teatro a fine spettacolo e parlare con la gente, ascoltare le loro storie. Sono felice, poi, di portare questo spettacolo in un teatro che riapre dopo tre anni".

Raimondo Montesi