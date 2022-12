L’imprenditore di origini malese

Tony Tiong è l’imprenditore di origini malesi, di passaporto australiano e basato a Hong Kong, che nella scorsa primavera ha rilevato dalle mani di Mauro Canil il 95% delle quote dell’Ancona, che allora era ancora Ancona-Matelica e che è diventata Us Ancona la scorsa estate dopo il nuovo cambio di denominazione. Tony Tiong è a capo di due multinazionali: la Owlsome Group e la Rh Mining Resources. Il gruppo Owlsome si occupa di intrattenimento, food and beverage e produce e distribuisce numerose birre. La Carbon Brew, prodotta da Tiong a Hong Kong, è main sponsor dell’Ancona e presto sarà diffusa anche in Italia.