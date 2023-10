L’impresa del super podista: "Il mio giro d’Italia a 90 anni"

Lo aveva promesso. "Il 24 ottobre sarò ad Ancona per l’ultima tappa della mia impresa". Così è stato per Alessandro Belliere, 90 compiuti proprio ieri, podista con la passione delle sfide, anche quando l’età anagrafica gli dice che mancano solo dieci anni al suo secolo di vita. Nativo di Parma ma residente nel Bolognese da sessanta anni ormai ha toccato il capoluogo dorico come ultima tappa delle 90 che aveva in programma per percorrere 2.200 chilometri in tre mesi. Una tappa per ogni anno che ha. Bellieri ieri mattina è arrivato attorno a mezzogiorno in città ed è stato accolto in Comune con una cerimonia. Era partito il 27 luglio scorso da Trieste per compiere la sua impresa sportiva, camminando lungo lo stivale per promuovere uno stile di vita sana. Era in tenuta sportiva, pantaloncini corti e canottiera. "Non ho potuto fare tutte le tappe programmate – ha detto Belliere al Carlino – perché sul lago Maggiore sono svenuto e mi hanno dovuto operare per dei calcoli al fegato quindi sono dovuto stare in ospedale per riprendermi. Questo mi ha fatto saltare 20 tappe, 500 chilometri in tutto che però recupererò in primavera, le ho già riprogrammate. Dopo l’intervento e due anestesie totali ho voluto comunque riprendere la mia lunga camminata e finire il percorso. E’ andata bene. Ho avuto una accoglienza spaventosa nelle tappe che ho fatto, sono stato affiancato da persone disabili, da bambini, da appassionati come me, da gente normale, un grande successo. E’ una esperienza che mi lascia tante cose belle soprattutto perché ho spinto così molti a camminare, sia giovani che meno giovani, persone che non lo avevano mai fatto prima. Questo è già un successo".

Ad Ancona Belliere è arrivato partendo da Falconara, dove è arrivato lunedì e dove poi si è riposato per la notte. Ieri mattina era di nuovo per strada, dritto alla meta del capoluogo dorico. "I giorni più difficili sono stati quelli dei mesi estivi – ha confessato il podista – perché ha fatto veramente tanto caldo. Io però mi sono organizzato, la mattina partivo prima, alle 5, con il fresco, per fermarmi attorno a mezzogiorno. Non ho preso mai una pioggia anche perché non ci sono state se non negli ultimi giorni ma sono state poche gocce durate pochi minuti".

Il paesaggio più bello il 90enne dice di averlo incontrato, tra tutti i cammini che ha fatto nella sua vita, anche in sfide precedenti, in Sardegna, la Barbagia. In questo lo ha colpito Ancona "perché qui il tramonto e l’alba lo puoi vedere dallo stesso angolo" ha confessato sorpreso. Dopo i cerimoniali in Comune ieri è planato al pastificio Ercoli, tra i suoi sponsor, per gustarsi un piatto di pasta e pranzare con parenti e amici. Nel pomeriggio è tornato a casa in auto, con i figli.

Ma c’è già un altro cammino in vista, per il 60esimo della fondazione del Bologna calcio percorrerà 450 chilometri, da Bologna a Roma, con arrivo all’Olimpico il 7 giugno prossimo. E la sfida continua.