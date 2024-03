L’impresa di Ragaini. Nuoto, è nata una stella: "Olimpiadi, sono pronto. Un sogno che si avvera"

La medaglia d’oro di Alessandro Ragaini nei 200 stile libero ai campionati italiani assoluti primaverili di nuoto a Riccione e il relativo pass per le Olimpiadi di Parigi, grazie al tempone del diciassettenne tesserato Team Marche/Carabinieri, vengono da Castelplanio. E’ lì, infatti, che abita il nuovo campione italiano, l’astro nascente del nuoto azzurro, insieme a papà Alfio e mamma Maria Cristina e al fratello Yuri. A pochi chilometri da Castelplanio c’è la piscina di Moie di Maiolati, il PalaBlù, realizzato di recente a fianco all’altra struttura ancora funzionante che era stata costruita negli anni Novanta dalla Regione Marche insieme ad altre del territorio assolutamente uguali. La società sportiva che la gestisce – insieme alle vasche di Jesi e Osimo – e che svolge lì la propria attività, è la Team Marche del presidente Mirko Santoni, realtà che da decenni sforna atleti e atlete di alto profilo.

Alessandro Ragaini ha cominciato a mettersi in mostra negli anni scorsi, come nel 2022, prima all’europeo juniores di luglio a Otopeni in Romania, oro con l’Italia juniores nella 4x200, e poi al Mondiale juniores a Lima, in Perù, dove con l’Italia juniores ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4x200 stile libero. La storia più recente – non è così lunga, d’altra parte ha solo 17 anni – racconta di un 2023 da incorniciare: prima all’Eurojunior di Belgrado, in Serbia, argento nei 400 stile libero e nei 200 stile libero con record italiano juniores in quest’ultima gara. Poi al Mondiale juniores di Netanya, in Israele, argento nei 400 stile libero e 200 stile libero e bronzo nei 200 farfalla. E poi l’inizio di 2024 con la convocazione con la nazionale maggiore per i Mondiali di Doha, in Quatar, dove Alessandro Ragaini ha partecipato alla staffetta azzurra 4x200 stile libero giunta quinta in finale.

E’ Doha che ha lanciato l’enfant prodige di Castelplanio nell’olimpo del nuoto azzurro, quello che gli ha permesso di nuotare a fianco a tanti big e di cominciare a prendere consapevolezza che poteva reggere il confronto anche sul massimo palcoscenico del nuoto italiano. Così è arrivata la gara da incorniciare, quella finale dei 200 stile libero in cui, con la sua prestazione, ha fatto sollevare un boato dagli spalti della piscina di Riccione, come raccontano i telecronisti Rai. Una finale in cui Alessandro Ragaini, partito in corsia 5 a fianco al primatista italiano, Filippo Megli, indossando proprio la cuffia del favorito, ha compiuto il miracolo, superando e rimontando il fiorentino compagno di squadra nei Carabinieri nell’ultima, straordinaria vasca. Duecento metri al termine dei quali ha stampato un crono da brividi – 1,4 secondi meno del tempo di Netanya, 1,3 meno della mattina stessa – che gli è valso l’oro e il pass per le prossime Olimpiadi a Parigi, dove il 2 agosto prossimo festeggerà anche i suoi 18 anni.

"E’ un anno particolare, in cui ho fatto un salto di qualità rispetto agli anni scorsi – racconta e si racconta Ragaini –. Gli anni passati andavo forte, ma sempre a livello giovanile, quest’anno mi sono affacciato sul panorama assoluto, ed è andato bene, sono molto felice. La gara dei 50 stile libero di Sara Curtis mi ha caricato molto, le ho fatto i complimenti, sono contento anche per lei". Sulla sua prestazione prosegue: "Non ho veramente parole per quanto accaduto, non pensavo di poter nuotare un tempo del genere e di battere Filippo che in questi giorni è andato fortissimo. Sono molto felice. Sono cresciuto molto dopo la convocazione con la nazionale assoluta per i Mondiali di Doha: le mie motivazioni sono aumentate. Dedico questo traguardo a tutta la mia famiglia, al mio allenatore e ai miei amici. Io amo da sempre questo sport che ho iniziato quando avevo cinque anni". Alessandro conclude su Parigi: "Le Olimpiadi? Sono sempre state il mio grande sogno, più mi avvicinavo al traguardo e più sognavo questo grande passo. Cosa metterò in valigia? Il sorriso, la tuta della nazionale. E’ la mia prima grande esperienza, un sogno che si avvera".