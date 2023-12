L’improvvisa morte dell’ultras. Il ricordo di Luca in tanti stadi

La morte di un tifoso non conosce colori e va oltre le rivalità. Si sente ripetere spesso questa frase nel mondo ultras e domenica - e non solo - dalle parole si è passati ai fatti. Positivi. Perché in molti stadi marchigiani non sono mancati cori e striscioni per ricordare Luca Gatto, l’ultrà dell’Osimana venuto a mancare all’improvviso otto giorni fa. Dal Diana di Osimo dove gli amici e tifosi giallorossi lo hanno ricordato con cori, striscione ("Vivere nei cuori di chi resta non è morire! Ciao King"), applausi e una bandiera a lui dedicata, ma anche gli avversari del Chiesanuova hanno scritto "Vicini al vostro dolore Rip Luca, Cru 22". A Castelfidardo gli ultras biancoverdi hanno scritto: "La morte non ha colore... R.i.p. Luca" mentre il giorno prima da Jesi "un ultras non muore mai, Ciao King, evsa". Dimostrazione di solidarietà anche dalle categorie superiori. Dalla D gli ultras del Fossombrone presenti sul campo dell’Atletico Ascoli "Ciao King rip, Ubc 94", ma anche quelli della Vigor Senigallia in casa contro l’Avezzano "Ciao Luca, Rdn 82". Insomma tanta vicinanza ai tifosi "senzatesta" da parte di molte tifoserie marchigiane, mentre come si legge dal comunicato ufficiale degli ultras Osimo una "totale insensibilità e solidarietà verso un fatto così triste" sono stati dimostrati dalle forze dell’ordine che non hanno permesso "in modo tranquillo e senza nessun tipo di pericolo per nessuno una coreografia dedicata a Luca. Orgogliosi di essere sempre dalla parte del torto". Un ricordo arrivarto anche dalla squadra Osimana, con a capo capitan Luca Patrizi: "Una vittoria venuta in un giorno triste, tenevamo tantissimo a poterla dedicare a Luca". Il capitano con Buonaventura ha portato una corona di rose con la scritta ‘’King’’ nel settore del tifo caldo osimano.