L’inchiesta in scadenza ad aprile Si attende l’analisi di telefoni e tablet

L’indagine con il sequestro dell’auto, del telefonino, di un tablet e di un giubbotto di Simone Gresti è partita 11 mesi fa, due le proroghe chieste e ottenute dal pubblico ministero Irene Bilotta, la seconda delle quali in scadenza il prossimo mese. Ma potrebbe proseguire ancora altri sei mesi e più l’indagine che ha come unico indagato per sequestro di persona Simone Gresti di Moie e sta cercando di fare luce su quanto accaduto quella mattina del 12 marzo 2022. Un caso che rischia di restare irrisolto, in mancanza di un corpo e di una traccia di quella che oggi appare una improbabile fuga della ragazza. Inghiottita nel nulla una ragazza piena di vita che forse cercava di scappare da un "giro" sbagliato come hanno fatto trapelare la mamma Georgeta e il suo compagno e come avrebbe raccontato lei stessa a degli amici rumeni. "Ho fatto istanza di dissequestro dell’automobile e dei device del mio assistito nelle scorse settimane – spiega l’avvocato di Gresti Emanuele Giuliani – ma è stata respinta motivando il rigetto con il fatto che le indagini sono ancora in corso. Attendiamo ancora di poter analizzare il contenuto dei dispositivi. Attendiamo con fiducia la conclusione delle indagini e rispetto dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo Simone cerca di non pensare a quanto accaduto e a dove possa essere Andreea. Poco dopo la scomparsa della ragazza era come ossessionato dalle ricerche di lei o di sue tracce sui social poi ha cercato di concentrarsi sul proprio lavoro che ha ripreso in maniera assidua. A differenza di quanto è stato detto Gresti è molto apprezzato e ricercato nel suo lavoro". Una vicenda contornata di silenzio che è assordante per la mamma e i familiari della ragazza. In silenzio dopo i primi appelli accorati alla ragazza, lanciati sui social, anche l’ex Daniele e l’amico speciale della ragazza Omar, tornati alle loro vite. A dicembre in occasione del compleanno della ragazza, la mamma Georgeta aveva lanciato un post carco di affetto sui social: "Dolcissima e carissima figlia mia sono passati 9 mesi e ancora non ho notizie di te. Una cosa la so: ti hanno portato via da me e da quel giorno è calata la notte. Dove sei adorata di mamma? Sento ancora il tuo profumo. Sette 12 1994: il giorno più bello della mia vita. Oggi è il tuo compleanno e lo voglio festeggiare come piace a te, con la torta, soffiando le candeline per esprimere il tuo desiderio. Soffierò al posto tuo ed esprimerò il mio. Ti voglio con me. Devi tornare dalla tua mamma. Ti amo e ti aspetto, ti aspettiamo tutti. Essere tua madre è un onore immenso". Anche se la speranza che possa essere ancora viva sembra essere ormai ridotta al lumicino ecco l’identikit della dolce Andreea: alta 1.68 metri, fisico atletico, occhi da cerbiatta marroni, capelli a caschetto con qualche sfumatura di blu, un piercing sulle labbra e diversi tatuaggi sulle mani, sulle braccia e sulle gambe.

Sa.fe.