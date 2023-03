L’inchiesta va a L’Aquila "Chiediamo solo giustizia"

L’inchiesta sull’alluvione del 15 settembre si sposta all’Aquila, il legale del Comitato "Tra due fiumi. Le imprese per il territorio" Roberta Alessandrini, commenta così la notizia: "Chiediamo giustizia ma stiamo lavorando per abbassare il rischio alluvione sul territorio". La Procura abruzzese, che ha già in mano il processo riguardante l’alluvione del 3 maggio 2014, da martedì si occuperà anche dell’alluvione dello scorso 15 settembre: il fascicolo, per i due reati ipotizzati, è ancora contro ignoti. Due i filoni su cui si sono concentrate le indagini: uno sui soccorsi e lo stato di allerta e l’altro sulla manutenzione del territorio. L’alluvione di settembre ha interessato sia la provincia di Ancona, con il territorio di Senigallia e del suo hinterland, che la provincia di Pesaro e Urbino. Solo la provincia dorica però ha avuto vittime, 13 in tutto, ma i corpi ritrovati sono 12, si cerca ancora quello di Brunella Chiù. "È una questione normativa – spiega il legale Alessandrini – nel momento in cui le indagini in corso o anche un procedimento già instaurato coinvolga dei magistrati, la competenza passa automaticamente agli uffici giudiziari dell’Aquila". La ferita è ancora aperta, alcune aziende del territorio, a fatica si stanno rimettendo in piedi in questi mesi, così come tante famiglie che da poco sono riuscite a rientrare nelle loro abitazioni sommerse da acqua e fango: "L’interesse di tutti è che si arrivi ad individuare delle responsabilità e certamente non è il Tribunale a fare la differenza, ma l’impegno da parte da parte di tutte le parti coinvolte". Un trasferimento che potrebbe allungare le tempistiche: "Lavoreremo per cercare di evitare che i tempi si allunghino ma soprattutto per essere di appoggi alle problematiche del territorio – afferma l’avvocato Alessandrini – Il Comitato sicuramente si preoccuperà di monitorare questa vicenda nelle sede giudiziarie per poi essere parte attiva in quello che sarà il processo stesso". Intanto si procede con tavoli tecnici per cercare di salvaguardare al più presto un territorio fragile ed evitare un altro 15 settembre 2022. Lo scenario che si prefigura ora sarà rimesso alla Procura abruzzese che potrebbe prendere in mano tutta l’inchiesta o procedere solo per uno dei due reati ipotizzati, quello di inondazione colposa, ma non per l’altro relativo all’omicidio colposo plurimo. Proprio in questi giorni era stata consegnata alla Procura, dai carabinieri forestali e dai carabinieri del Nucleo Investigativo, l’informativa di quasi 300 pagine per le indagini svolte fin qui. Sentite come persone informate dei fatti funzionari e personale di Protezione civile, i sindaci dei comuni coinvolti, i feriti, i danneggiati e i parenti delle vittime decedute.