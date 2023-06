L’incontro con la fotografa "Un San Francesco donna Vive con 250 euro al mese Accoglie e ascolta tutti"

di Raimondo Montesi

Qual è il motivo che spinge una persona a scegliere un’esistenza da eremita? Perché persone che conducono vite ordinarie, talvolta in carriera, scelgono di guardare il mondo da una prospettiva insolita? Nella nostra società il silenzio resta un’utopia per pochi o può diventare uno spazio personale del quotidiano per molti? Sono alcuni degli interrogativi che si è posta la fotografa milanese Eliana Gagliardoni quando ha deciso di raccontare le esperienze di dodici eremiti sparsi in tutta Italia.

Gagliardoni, chi è Suor Federica Cornacchia?

"E’ un’ex monaca che ha lasciato il convento e si è trasferita nell’Eremo di Varano, a Fabriano. Non tutti sono usciti dai monasteri. C’è anche chi ha scelto di diventare eremita senza aver preso i voti, ma viene comunque riconosciuto dalla Chiesa". Cosa l’ha colpita innanzitutto di Suor Federica?

"Lei, come le altre undici persone che ho incontrato, è una donna coltissima. Tutti hanno una grande cultura cattolica e relativa ad altre religioni, e sono molto rispettosi di tali religioni, dal Buddismo all’Induismo. Cosa difficile da trovare nei sacerdoti. Suor Federica, come gli altri, ha una notevole apertura mentale, è una persona vera, cristallina, trasparente. Ti accoglie anche se sei uno sconosciuto, e le diventi subito amico".

A volte si pensa all’eremita come a qualcuno che ha scelto la solitudine assoluta.

"No, questi eremi fanno accoglienza. Gli eremiti che ho incontrato condividono la propria esperienza con gli altri, comunicano e raccontano la loro vita. Non certo per una questione di ego. La realtà è che i ritiri spirituali negli eremi spesso sono più i laici dei credenti a cercarli".

Non pesa a Suor Federica questa solitudine?

"Lei, nel silenzio, fa un percorso interiore. Non è distratta da nulla. In un convento, ad esempio, ci sono orari precisi in cui condividere i pasti, o le preghiere. Se lei si trova in un momento di estasi, mentre prega, dubito che abbia voglia di essere interrotta da qualcosa".

E’ vero che tiene molto ai suoi animali?

"Sì, ha un grande amore per gli animali. Non li tiene per cibarsene. Dice che l’amore che le danno le sue pecore non ha paragone. Ha papere, due asini, un cane, che dovrebbe proteggere le pecore, visto che in giro c’è un lupo, ma è ancora un cagnolino... Quando è venuta alla conferenza poi è scappata subito, per andare a badare ai suoi animali. E’ una specie di San Francesco al femminile. Tra l’altro tenere tanti animali le costa parecchi soldi".

Come li guadagna?

"Fa piccoli lavori, anche di fatica, essendo fisicamente molto forte. Questo per guadagnare pochi soldi. Vive con 250 euro al mese. Spero che le persone la sostengano anche economicamente".

Un solo giorno è bastato per farvi diventare ‘amiche’?

"Dopo due ore passate a chiacchierare ho capito che è una persona meravigliosa, di cuore. Lei fa del bene, accogliendo la gente. La ascolta. E’ una cosa importante. Oggi è difficile essere ascoltati, senza essere giudicati. Lei lo fa".