L’incubo della sosta. Un cantiere per un anno, spariscono i parcheggi. Proteste in zona Villarey

Abitare in centro ha i suoi privilegi, ci sono i servizi, i negozi e si esce senza prendere l’auto. Prima però l’automobile da qualche parte bisogna parcheggiarla e se non si ha un garage ecco che la ricerca del posto può diventare complicata. Da qualche settimana questa ricerca è diventata sempre più difficile. I cantieri nascono come funghi e tolgono posti auto. Lo dicono i cartelli di divieto apparsi attorno alla zona di Villarey, quartiere anche universitario oltre che residenziale. Più in centro di così si muore. Per un intero anno questa parte della città, distribuita su cinque vie, dovrà convivere con il cantiere dei lavori per l’ex deposito derrate, nel parco del Cardeto e fare a meno di 16 parcheggi per le auto e una ventina di posti per i ciclomotori. L’immobile si trova nell’area verde ma i mezzi pesanti che dovranno raggiungerlo dovranno passare proprio attorno a Villarey e su via Matteotti. Betoniere di cemento molto grandi che devono avere argine di manovra quando voltano per via Indipendenza, via Cardeto e appunto via Matteotti.

La città attende da anni, del resto, la trasformazione dell’edificio fatiscente (in parte anche vincolato) che risale al secondo dopoguerra e che diventerà uno studentato da 60 posti letto, su tre piani e con 35 camere. Per avvisare i cittadini del divieto di sosta negli stalli blu di solito adibiti a parcheggio, sono stati messi i cartelli con tanto di annuncio di rimozione forzata a chi non li rispetterà e il nastro bianco e rosso. "Considerando che la ditta deve effettuare lavori all’interno del parco del Cardeto con creazione di un’area cantiere – riporta l’ordinanza – da eseguirsi dal giorno 31 marzo 2025 al giorno 13 marzo 2026, con necessità di transitare con mezzi d’opera e di cantiere in deroga al divieto in largo Cappelli-corso Mazzini per raggiungere via Cardeto". Nello specifico i posti auto interessati (c’è il divieto di sosta e anche di fermata) saranno in via Volturno per due stalli all’angolo con via Matteotti, lato sinistro, uno stallo all’incrocio con via Matteotti lato destro, due stalli all’altezza del civico 38, uno stallo davanti al civico 2. In via Indipendenza due stalli in meno all’altezza del civico 8, in via Villarey divieto di sosta e di fermata nel parcheggio per i motorini posti subito dopo l’ingresso dell’università, divieto di sosta e fermata su ambo i lati per uno stallo all’altezza del civico 5 ma su ambo i lati della strada. In via Cardeto niente parcheggio in due stalli all’intersezione con via Matteotti lato destro, uno stallo sul lato sinistro. In via Matteotti tolti 3 parcheggi all’incrocio con via Cardeto lato destro. La carenza di parcheggio sta già facendo discutere i residenti. La caccia al posto auto è servita. E purtroppo non solo nella zona di Villarey visti i tanti cantieri che sono stati aperti in tutto il centro storico e che stanno togliendo posti auto a residenti e non.