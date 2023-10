L’incubo delle buche: "Guardate via Almagià: così sembra bombardata"

"Io vorrei fare una domanda alla giunta e agli uffici tecnici dell’Amministrazione comunale: via Edoardo Almagià è compresa nel territorio del Comune di Ancona, o no?". Gli abitanti ci scherzano su, ma la situazione è seria, il manto stradale di quella zona è "indecoroso", per usare un eufemismo. Una residente, che preferisce l’anonimato, spiega al Carlino come "questa via sia molto frequentata, ma sia ormai ridotta a un colabrodo". Noi andiamo sul posto a verificare. Dai piani alti delle case di via Almagià, che in linea d’aria si trova sopra Vallemiano e che, per intenderci, è una traversa di via Alcide De Gasperi, si vede una strada che sembra bombardata. È impressionante. "Le buche, fino a poco fa, erano tantissime. Consideri – riflette un’abitante – che qui ci passa una marea di gente. Anche perché c’è un centro di fisioterapia molto frequentato, ogni giorno c’è mezza Ancona qua sotto. Ma com’è possibile – si domanda la donna – che una via sia ridotta in questo modo? Noi residenti abbiamo fatto una valanga di segnalazioni, negli anni, al Comune. L’Amministrazione si è mossa circa tre settimane fa, tappando le buche qua e là. Ma è un obbrobrio – sbotta – Non si può guardare, è una cosa indecente. La strada va rifatta tutta, non rattoppata a pezzi e bocconi. La situazione asfalti, ad Ancona, è assurda".

Da via Edoardo Almagià, i residenti sono infuriati. E anche i negozianti dicono la loro: "Siamo completamente dimenticati – fa un esercente – Qui dietro, da quanto mi risulta, abiterebbe un consigliere comunale della nuova giunta. Che non sappia com’è ridotto il nostro quartiere?". E ancora: "Siamo allo sbando. Vogliamo parlare del centro sportivo che si trova sotto le nostre case? La gente gioca a pallone fino a notte fonda, il centro sportivo comunale chiude a mezzanotte e gli schiamazzi continuano per ore. Mi chiedo se tutto ciò sia normale e accettabile".

Nicolò Moricci