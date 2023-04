L’incubo delle liste d’attesa "Mio figlio di 4 anni operato al cuore: 800 chilometri per una visita in ritardo"

di Marina Verdenelli

Michele, lei è il papà di un bambino di 4 anni, cardiopatico, operato due volte al cuore. Che difficoltà ha trovato per le prenotazioni?

"Non trovo una struttura che possa mettere l’holter pediatrico a mio figlio. L’holter è un esame importante nello studio delle aritmie, serve per individuare alterazioni del ritmo cardiaco e quindi eventuali disturbi al cuore. Questo esame mi è stato chiesto dalla cardiologa che a Torrette ha in cura mio figlio. Deve farlo entro luglio, quando avrà la visita di controllo. Ho chiamato il Cup subito dopo febbraio, l’ultima visita che mio figlio ha fatto, ma il primo posto disponibile è ad agosto, ad Urbino. Troppo tardi perché questo esame mio figlio deve farlo qualche settimana prima della visita di controllo che dovrà affrontare a Torrette e troppo lontano per portare un bambino cardiopatico e così piccolo".

Perché troppo lontano, che difficoltà avete?

"Noi viviamo a Camerino, far mettere un holter ad un bambino così piccolo significa fargli fare tre viaggi, una media di 800 chilometri, perché il primo è quando lo deve mettere, poi deve tornarci per toglierlo, e poi dobbiamo andare per il referto. Non posso sottoporlo a questo stress, mio figlio è un paziente fragile. Quando abbiamo visite presto ad Ancona dormiamo nelle vicinanze perché non posso far alzare mio figlio all’alba per fargli fare tutto il viaggio, è pesante per lui".

Non c’erano soluzioni più veloci?

"No, nemmeno pagando perché la prima visita possibile, per mettere l’holter, è a dicembre ma a Torrette e in libera professione, pagando 80 euro. Comunque troppo tardi. Ad oggi tutte le visite urgenti che mio figlio ha dovuto fare le abbiamo pagate anche se lui ha l’esenzione che però rimane solo sulla carta perché i posti non si trovano".

E quanto paga ogni visita privatamente?

"Prima una visita completa cardiologica costava 150 euro, adesso è arrivata a costare 205 euro. Fortunatamente non abbiamo problemi economici, io sono un dipendente pubblico, mia moglie lavora in un sindacato, ma è vergognoso che la situazione sia questa. Il problema non è la struttura dove è in cura, il reparto fa miracoli, è tutto quello che c’è attorno che non va e la Regione deve fare qualcosa".

Nella sua provincia ha provato a cercare soluzioni?

"Sì, ho chiamato tutte le strutture, anche private, nessuna mette holter pediatrici. E’ assurdo anche questo. Nemmeno il Salesi di Ancona li mette".

Da quanto tempo incontra difficoltà nel prenotare le visite con il servizio sanitario pubblico?

"Mio figlio ha avuto visite prenotate direttamente dal reparto solo dopo i primi 30 giorni dell’operazione perché lo fanno internamente questo. Passati quelli spetta al genitore chiamare il Cup e prenotare come se fosse una persona sana quindi riscontro tutto questo da sempre in pratica".