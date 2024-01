L’incubo femminicidi: "L’educazione sessuale nelle nostre scuole?. Prima tocca alla famiglia"

L’educazione sessuale a scuola: un tema dibattuto in Italia da oltre 120 anni e sempre in grado di dividere politici e opinione pubblica. Il tutto nonostante il parere favorevole di Oms e Unesco, che nel 2018 parlò di un’attività "che nelle scuole consente a bambini e ragazzi di sviluppare conoscenze, competenze, atteggiamenti e valori". Un dato però preoccupante è che se i percorsi di educazione sessuale sono in calo dopo il Covid — dai 1.600 pre-pandemia a poco più di 1.200 nel post, con appena 13 progetti (su 232) nelle scuole primarie — c’è un 44% di ragazzi tra 14-17 anni che si avvicina al sesso consumando pornografia e vede le donne come oggetti sessuali (il 70%). E il 17% di loro ha inoltre ammesso di aver costretto la partner a compiere questi atti contro-volontà.

Per risolvere questi problemi, che nella peggiore delle ipotesi possono sfociare in femminicidi, le ore limitate di lezioni in classe non bastano. "Serve rinforzare l’educazione sentimentale, che deve partire in primis dai genitori — dice la presidente dell’Ordine marchigiano degli Psicologi, Katia Marilungo — La famiglia torni a fare di nuovo la famiglia, quella che non può permettere tutto al proprio figlio, che sappia crescere in grado di gestire le emozioni. Oggi è più complicato dato che i genitori sono più permissivi rispetto a quelli di un tempo. Se non si danno punizioni al proprio figlio quando sbaglia, non gli si farà mai capire che le cose a volte non vanno sempre nella maniera desiderata. In questo modo crescerebbe come un piccolo narcisista, che vive con l’idea di poter ottenere qualsiasi cosa voglia".

Con un’educazione decisa e chiara "si possono evitare suoi attacchi di rabbia e impulsività, che nel tempo a volte si trasformano in un femminicidio — aggiunge — Se invece ho un’educazione affettiva sana, è molto probabile che anche la mia sessualità poi lo sarà". La famiglia deve tornare al centro ed educare il proprio figli "senza che deleghi altrove, dalle scuole alle parrocchie, gli altri tipi di educazione come quella sentimentale, sessuale, affettiva o emozionale". E proprio l’educazione sessuale, secondo Marilungo, "deve essere l’ultimo tassello di un percorso complesso ma preciso — dice ancora — perché tre ore a settimana di educazione sessuale non basterebbero se i figli poi stessero tutto il pomeriggio davanti ai vari device, avvicinandosi ai film erotici direttamente da un tablet, da un pc o da uno smartphone senza Family Link o Parental Controlling, che dovrebbero essere custodia dei genitori".

Non si può basare però tutto sull’educazione sessuale "perché così si metterebbe una toppa al problema e non lo si risolverebbe — afferma — È una questione di tipo culturale: i ragazzi vanno educati prima di tutto, poi si può pensare alle lezioni a scuola". Proprio dove dovrebbero essere sempre presenti gli psicologi, "che parlino di questi temi ed educhino all’affettività alle relazioni, al rispetto del corpo altrui — dice — della diversità o di persone disabili ed extracomunitarie".

Secondo la presidente dell’Ordine, la scuola si sta impegnando a fare molto di più di quanto si faceva in passato: "Nelle Marche è già presente da tre anni il Servizio di psicologia scolastica (istituito dalla Regione nell’agosto 2021, ndr) — ricorda — Lo psicologo all’interno delle scuole non ascolta più solo i ragazzi, ma lavora in primis con le famiglie. Servirebbe potenziare proprio questo servizio per arrivare a più scuole possibili sul territorio".