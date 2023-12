L’incubo liste d’attesa: "Ho la sclerosi multipla ma per me non c’è posto. Risonanza impossibile"

"Ho la sclerosi multipla e ogni anno devo effettuare risonanza encefalo e colonna vertebrale, ma a luglio non avendo ricevuto la consueta chiamata dalla neurologia di Jesi ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto che avevano dovuto tagliare delle prestazioni e quindi io non ero più seguito annualmente ma avrei dovuto prenotarmi da solo l’esame. Bene, mi son rimboccato le maniche ma per mesi mi sono sentito dire solo che le agende erano chiuse". A parlare è un 50enne jesino affetto dalla grave patologia che colpisce il sistema nervoso centrale e necessita di controlli periodici. Fino allo scorso anno era in carico all’ospedale jesino ma ora a quanto pare non è più così. "Sono seguito da un medico specializzato a Firenze – prosegue nel racconto il signore che chiede di restare anonimo – lui mi ha spiegato come queste risonanze vanno fatte sempre con lo stesso macchinario, quindi quello di Jesi dove vivo e dove le faccio dall’insorgere della mia patologia – spiega – Quando la Neurologia di Jesi mi ha detto che non ero più in carico loro ho chiamato il Cup e mi sono sentito dire che non c’era posto, che le agende erano chiuse. Mi hanno assicurato comunque che mi avrebbero richiamato nei 120 giorni indicati dall’impegnativa. Ho atteso pazientemente ma così non è stato. Ho richiamato e le agende continuavano a essere chiuse. Allora ho fatto la controprova e ho chiesto la disponibilità sempre al Carlo Urbani ma a pagamento, dopo appena 10 giorni avrei avuto i miei esami pagando oltre 400 euro. Io che per la mia patologia sono esente. Lo trovo profondamente ingiusto e sono preoccupato per la mia salute. Per questo ho deciso di rivolgermi al tribunale del Malato".

"Purtroppo il problema liste di attesa si fa sempre più pesante per i cittadini – spiega il coordinatore del Tribunale del Malato, Pasquale Liguori – L’ultima segnalazione riguarda un paziente affetto da sclerosi multipla che, come tutti i malati di questa patologia, devono fare controlli annuali per capire l’evoluzione della malattia e per monitorare l’efficacia del trattamento farmacologico eseguito, precisando che molto spesso anche un mese di ritardo può fare la differenza. Ebbene, l’ultima risonanza fatta risale al luglio del 2022, sino ad allora i controlli gli venivano programmati direttamente dalla Neurologia senza passare per il Cup. Ora non più. La Neurologia non ha colpe: non possono più garantire la programmazione fuori Cup in quanto i pazienti sono tanti e le liste di attesa sempre più lunghe. Ci sentiamo di evidenziare l’impegno e la disponibilità della Radiologia a risolvere i casi che molto spesso gli sottoponiamo per cercare di dare risposta almeno a quei pazienti con patologie importanti o che non possono permettersi una prestazione a pagamento. Il responsabile della Radiologia ci ha garantito che la risonanza al paziente si farà prima possibile. Vogliamo però dire all’assessore regionale Saltamartini: basta con le promesse non mantenute, si faccia un piano serio di abbattimento delle liste di attesa, mettendo in campo risorse umane e soldi per aumentare l’offerta di prestazioni in convenzione e magari riducendo quelle in libera professione che trovano invece sempre più spazio".