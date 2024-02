Linda Rossi è sempre super. Arrivano tre podi tricolori

Linda Rossi superstar. La campionessa senigalliese, che ha vinto tutto fin da giovanissima nel pattinaggio su strada e pista, da qualche anno gareggia anche su ghiaccio e pure qui non ha perso l’abitudine a salire sul podio, anche quello più alto. Rossi infatti nello scorso week-end a Baselga di Pinè, in Trentino, in campionati italiani caratterizzati da impervie condizioni meteo fra pioggia, freddo e neve, ha conquistato ben tre medaglie di cui una d’oro.

La pattinatrice senigalliese – in gara per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre – si è aggiudicata il titolo italiano dei 5000 metri, una gara lunga e difficile dove alla velocità bisogna anche accompagnare una capacità di gestirsi nel corso della lunga gara una certa abilità tattica. L’inizio della prova è stato contrassegnato dall’equilibrio ma nella parte finale Linda Rossi ha fatto la differenza con un ultimo giro a ritmi altissimi – addirittura con un tempo di due secondi più veloce rispetto al giro precedente – che non ha lasciato scampo alle avversarie e che è valso alla campionessa marchigiana il primo titolo italiano assoluto su questa distanza su ghiaccio.

"Profonda gratitudine a tutto lo staff e a chi mi ha sostenuto in queste prove trentine che mi hanno regalato grandi soddisfazioni" le prime parole della vincitrice che non a caso ha parlato al plurale visto che a Baselga di Pinè Rossi ha concluso un autentico tour de force con ben sei gare disputate ed altre due medaglie. La portacolori delle Fiamme Azzurre ha infatti aggiunto alla sua collezione anche la medaglia d’argento nei 1000 metri, un’autentica sorpresa visto che in questa stagione mai Rossi si era testata su questa distanza e un altro argento – in questo caso decisamente più amaro – nei 1500 metri dove la pattinatrice è arrivata a soltanto due centesimi dal titolo italiano.

Le gare disputate sono state però addirittura sei nel giorno d’esordio dei campionati italiani Linda Rossi si è scaldata con una prova breve – meno adatta alle sue caratteristiche – i 500 metri, dove ha concluso al settimo posto dietro alle specialiste delle gare sprint; quindi altre due gare con altrettanti podi sfiorati e due quarti posti. Le tre medaglie su ghiaccio vanno a rimpinguare la collezione di una atleta, 26 anni, che già nelle categorie giovanili aveva stabilito vittorie e record su strada e pista agli Europei assoluti di Pamplona, nel 2019, Rossi aveva vinto la medaglia d’oro nella 100 metri sprint su strada e due argenti e un bronzo in altrettante gare in pista, rispettivamente nei 1000 metri, nei 500 metri team sprint e nei 200 metri per atleti contrapposti. Ora, in Trentino, ha dettato legge a livello nazionale anche su ghiaccio.

