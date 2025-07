"Linea ferroviaria, la svolta. Si ridisegnano le città"

La nomina dell’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, a commissario straordinario per il potenziamento e la velocizzazione della linea ferroviaria Adriatica rappresenta una svolta storica e concreta per l’arretramento della ferrovia dalla costa. È la conferma dell’impegno del Governo per un’opera strategica, attesa da anni da tanti territori e da tanti cittadini". Così il sindaco Stefania Signorini, commenta la decisione ufficializzata da Palazzo Chigi. "In passato – prosegue Signorini – quando ho rappresentato con determinazione la necessità di spostare la linea ferroviaria lontano dalla costa adriatica, molti hanno considerato questa proposta irrealizzabile o addirittura visionaria. Oggi quella visione si dimostra non solo realistica, ma indispensabile per lo sviluppo sostenibile delle nostre città, per restituire alla popolazione l’accesso al mare e per garantire una qualità della vita più alta".

Il sindaco non ha mancato di ricordare come nel tempo siano state avanzate proposte alternative, "tra cui quella sostenuta dall’allora sindaco di Pesaro Matteo Ricci, oggi europarlamentare, che prevedeva un semplice bypass tra Pesaro e Fano. Un progetto miope e limitato, che guardava solo agli interessi di un territorio, ignorando le esigenze dell’intera regione".

Il sindaco Signorini sottolinea invece il ruolo decisivo del presidente della Regione Francesco Acquaroli: "È soprattutto grazie al suo sostegno, al suo rapporto con il Governo se oggi questa visione è diventata patrimonio condiviso delle istituzioni. Acquaroli ha saputo ascoltare le richieste dei territori e fare sintesi, mostrando una capacità di guida che ha fatto la differenza". Il percorso prese il via già nel 2018, pochi mesi dopo il suo insediamento, quando Rfi annunciò la realizzazione di barriere antirumore lungo la ferrovia.

"Un intervento che avrebbe definitivamente separato Falconara dal mare. La mobilitazione dei cittadini e degli amministratori locali fu immediata, e culminò nel consiglio comunale aperto che convocai nel febbraio 2019, invitando numerosi sindaci e l’allora parlamentare Francesco Acquaroli. Già in quell’occasione evidenziai che l’unica soluzione praticabile era l’arretramento della linea. E’ l’occasione di gettare le basi per un futuro migliore per tante città della costa adriatica, schiacciate dalla ferrovia e separate fisicamente dal mare". "Oggi questa consapevolezza è finalmente diventata visione nazionale – conclude Signorini –. La nomina del commissario straordinario è un passo concreto per dare finalmente avvio a un progetto che potrà cambiare il volto di Falconara e dell’intera costa adriatica".