Linea Verde, viaggio nelle bellezze enogastronomiche

Prosegue tra le bellezze paesaggistiche e le tradizioni enogastronomiche italiane, il viaggio di Linea Verde. La puntata in onda domenica 16 febbraio, alle 12.20 su Rai 1, sarà dedicata alle Marche, in un territorio compreso tra il Parco Naturale del Conero e la zona collinare dell’entroterra, tra le province di Ancona e Macerata. Livio Beshir e Peppone Calabrese, con la partecipazione di Margherita Granbassi, accompagneranno il pubblico alla scoperta di borghi suggestivi, siti culturali, piatti tipici che allietano la domenica degli italiani.

Partiranno proprio dal Monte Conero per raccontare il suo tesoro di biodiversità e il lavoro che le istituzioni svolgono per proteggerlo, confrontandosi con i soggetti che presidiano il territorio, come i Carabinieri forestali, ma anche agricoltori e allevatori. Sulla costa raccoglieranno il paccasassi, il finocchio di mare che, nelle Marche, conserva sott’olio tutti gli aromi del mare e i suoi elementi nutrizionali. A Numana incontreranno l’ultimo maestro d’ascia, erede di una lunga storia artigianale e marinara, per poi addentrarsi verso i paesi della collina.

A Loreto si parlerà di cucina e di come far incontrare tradizione e innovazione. Non è possibile attraversare questa zona senza pensare al grande poeta e filosofo che, partendo da Recanati, è riuscito a parlare all’umanità intera: Giacomo Leopardi.